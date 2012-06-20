После матча Украина-Англия неизвестный угрожал взорвать "Олимпийский"

{1-}После матча Украина-Англия, в котором наша сборная уступила англичанам, неизвестный мужчина угрожал взорвать стадион «Олимпийский»

Как сообщили в управлении МВД, в дежурную часть милиции в 1:35 позвонил мужчина и сообщил о заминировании стадиона, пишут «Комментарии»

Неизвестный угрожал взорвать стадион, поскольку был не удовлетворен результатом игры.

«В течение 20 минут «псевдо-террорист» звонил из трех разных таксофонов, расположенных на соседних улицах в Святошинском районе города», - сообщили в милиции.

Во время проверки стадиона и прилегающей территории работники взрыво-технической службы никаких подозрительных и опасных предметов не обнаружили.

По факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание анонимного дозвонщика.

Отметим, за несколько часов до сообщения о минировании на НСК «Олимпийский» состоялся матч Швеция – Франция. Трибуны стадиона были заполнены практически на 100%, поддержать команды пришли болельщики играющих сторон, а также украинцы, поляки, россияне и белорусы.

фото: nsc-olimpiyskiy.com.ua

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