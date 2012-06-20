Ляшко принес в Раду ведро картошки с дустом

В среду, 20 июня, внефракционный депутат Олег Ляшко пришел в здание Верховной Рады с ведром картошки с дустом. Скандальный нардеп заявил, что он с единомышленниками провел под Кабмином акцию протеста в защиту национального производителя под названием "Азарову - картофель с дустом".

«На акцию к зданию Кабмина я привез полтонны отечественного картофеля. В минувшее воскресенье общался с людьми на базаре в городе Козелец Черниговской области. Крестьяне рассказали мне, как им тяжело жить. 83-летняя женщина со слезами на глазах рассказала, что не может продать выращенный собственноручно картофель, которого у нее полтонны, даже по цене 30 копеек за килограмм. Я выкупил всю эту картошку по гривне за килограмм и привез ее к правительству», - написал Ляшко на своей страничке в facebook.

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Кроме того, Ляшко принес в сессионный зал Рады ведро картошки, на котором была наклеена фотография этой бабушки.

Ранее «Главред» сообщал, что Ляшко приводил под Раду корову, а также приносил тушки кур. Он также отличился тем, что пытался заставить скандального российского чиновника - главу Роспотребнадзора Геннадия Онищенко – съесть украинскую колбасу и сыр.

Фото: facebook Олега Ляшко

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