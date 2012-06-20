Украинские продавцы зарабатывают на евросувенирах 10 тысяч в день

20 июня 2012, 11:56

{1-}Украинские продавцы сувениров зарабатывают по 10 тыс. грн в день, а нелегалы – по нескольку тысяч. Об этом рассказал один из продавцов евросувениров.

По его словам продавцы с ужасом ждут, когда закончится Евро-2012, ведь тогда у них сильно упадет выручка, которую они сейчас легко получают от продаж сувениров с символикой ЧЕ, пишет "Сегодня".

В официальных точках продажи сувениров евротематики говорят, что цены они не снижали, как сообщали некоторые СМИ. «Просто незачем это делать. Все, на чем есть символика чемпионата, быстро раскупают, – сказала продавец Юлия.

«Посмотрите, только середина дня, а у нас нет отбоя от покупателей. А перед матчами особенно большой спрос на сувениры. На цену не смотрят, хотя они недешевые. К примеру, футболка на взрослого стоит 250 грн, детский размер на 50 гривен дешевле»,- сказала она.

Всего за несколько минут, у Юли купили футболку и мягкую игрушку символов турнира — Славека и Славко (100 грн).

«В последние дни очень популярны футболки украинской сборной. Их просто разметают, хотя и стоят 300 гривен. Причем это не только наши люди, иностранцы тоже охотно покупают «сборную» одежку. Многие говорят, что нравится Украина и вот так поддерживают нашу команду». – говорят продавцы.

Еще один из продавцов рассказала, что часто заграничные туристы спрашивают футболки с надписью «Шевченко». «Просят с Шевой за любые деньги майку. К сожалению, нам такой товар не завозили. Мы покупателям подсказываем адреса, где могут «набить» надпись», - сказала женщина.

На евросувенирах неплохо зарабатывают и обычные торгаши, которые продают вещи с символикой из-под полы. «Милицию опасаемся, вот некоторые продавцы и не выставляют на прилавки, – говорит нам продавец на Андреевском спуске, который торгует футбольной экипировкой. – Штраф грозит в несколько тысяч, но хуже, если просто конфискуют товар. Мы ведь последний месяц только за счет евросувениров и живем. За день легко зарабатываем пару тысяч гривен». Футболки у него за 80 грн, а детские — 60. «Они почти такие, как фирменные. У меня точно такая же есть – уже и стирал ее несколько раз в машинке, не скатывается. Качество хорошее», – рекламирует товар собеседник.

А вот мелкие сувениры – брелки, магнитики и чашки – не прячут. «Я бы уже с голоду умер, если бы не эти евромелочи, — говорит продавец Николай. – У меня магнитик со Славеком и Славком всего за 5 гривен, а в официальных магазинах – 10-12. Чашки за 50 грн отдаю (официальная цена – 70. –ред.), брелки – за 15 (в фан-зоне за 50 продают -ред.)». Некоторые предприимчивые киевляне пошли дальше и не стали продавать копии евросувениров, а придумали свои. «У меня браслеты и кулоны с символикой есть. Такие ни в одном официальном магазине не найдете. А всего-то за 20 продаю, – говорит девушка-реализатор.

фото: zozulica.kiev.ua

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