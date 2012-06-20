Азаров о поражении сборной Украины: не нужно делать трагедии

{1-} Премьер Николай Азаров на заседании Кабмина посоветовал не делать трагедии из проигрыша сборной Украины англичанам (0:1)на Евро-2012.

«Вчера украинская сборная завершила участие в Чемпионате Европы. Наши ребята боролись самоотверженно. До последней минуты пытались вырвать победу. Я уверен, что сборная Украины способна побеждать сильных соперников. Но спорт есть спорт. В нем, как и в жизни, есть все: и везение, и случайности, и ошибки, и несправедливость. Из этого не следует делать трагедию», - цитирует премьера РБК-Украина.

Он отметил, что главная победа Украины, как это сказал и президент УЕФА Мишель Платини, уже состоялась.

«Мы продемонстрировали всему миру, что способны решать самые сложные задачи, в короткий срок кардинально осовременивать инфраструктуру и т.п. Наша страна победила скептиков и недругов, желающих провала великому празднику спорта в Украине», - добавил Азаров.

«Между тем нынешний праздник футбола в Украине продолжается и, уверен, подарит еще много положительных эмоций, радость красивой и честной игры. Наша задача - завершить этот чемпионат так же хорошо, как он начался», - резюмировал Азаров.

Ранее «Главред» сообщал, что после проигрыша сборной Украины англичанам об уходе из национальной команды заявили форварды Андрей Воронин и Андрей Шевченко.

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