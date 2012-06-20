Британские эксперты не понимают, почему не засчитали гол Девича

Некоторые ведущие футбольные эксперты Англии выразили непонимание того, почему венгерский арбитр матча между сборными Украины и Англии Виктор Кашшаи не засчитал гол украинца Марко Девича.

Экс-игрок сборной Англии Крис Веддли в онлайн трансляции матча для ВВС написал, что Украина действительно забила гол. «И где компьютерная технология, которая показывает, мяч пересек линию ворот или нет? Джон Терри приложил значительные усилия, чтобы выбить мяч из ворот, но гол все-таки был. Я не могу поверить в это. Они имеют лайнсмена и еще одного судью на линии ворот. Он стоял совсем близко и не заметил гол. Невероятно!», - написал К.Веддли по ходу трансляции, сообщает информационный центр «Украина-2012»

«Опять дополнительные помощники арбитра не оправдывают ожиданий, которые на них возлагаются», - добавляет футбольный журналист Фил Макналти, который наблюдал за матчем в Донецке.

Бывший футболист и тренер сборной Англии Грэхам Тейлор поддержал мнение своих коллег: «Там точно был гол. Ассистент арбитра должен был заметить это. Это очень большая удача для Англии, наверняка она нам очень будет нужна и в дальнейшем», - написал он.

Ранее «Главред» сообщал, что Артем Милевский с пары метров пробивал головой, но направил мяч выше ворот. А через две минуты в контратаке Милевский вывел на ударную позицию Марко Девича, который мастерски разобрался с защитником, пробил и мяч от Харта полетел в ворота. Джон Терри выбил мяч, но, как показал видеоповтор, уже из-за линии ворот.

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