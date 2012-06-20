Под Киевом Volkswagen «догнал» МАЗ: погибло трое человек

{1-} В ночь на среду, 20 июня, у поселка Чабаны под Киевом произошло ДТП. Volkswagen Golf врезался в МАЗ с полуприцепом, из-за чего погибли трое человек.

ДТП произошло около 3:00 на 17 км автодороги Киев - Одесса около поселка Чабаны Киево-святошинского района Киевской области. Водитель, руководя автомобилем Volkswagen Golf и двигаясь в направлении Киева в крайней правой полосе, не смог выбрать безопасную скорость движения, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с полуприцепом Маза, который двигался в попутном направлении, сообщает УГАИ Киевской области.

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В результате аварии погибли все, кто находился в Volkswagen Golf - водитель и 2 пассажира Водитель МАЗа не пострадал.

Из-за аварии на Одесской трассе образовалась большая тянучка. Хотя трасса, как отмечает ГАИ, была сухой, а погодные условия - хорошими.

Ранее «Главред» сообщал, что 12 июня в Херсонской области произошло ДТП с участием ВАЗ-2106 и грузовика Mercedes-Benz, во время которого погибли три человека.

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