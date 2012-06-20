Шевченко: арбитр должен был увидеть гол

Форвард сборной Украины Андрей Шевченко считает, что в мачте сборных Англии и Украины, в котором наша команда проиграла 0:1, арбитр Виктор Кашшаи ошибся, когда не увидел гол, забитый Марко Девичем.

«Несмотря на то, что мы проиграли, думаю, зрители остались довольны игрой, поскольку мы провели очень неплохой матч. Сегодня имела место ошибка арбитра - это однозначно. Он находился в нескольких метрах и должен был увидеть этот гол, который бы изменил всю игру», – цитирует Шевченко Информационный центр «Украина-2012».

По его убеждению, украинцы продемонстрировали великолепный футбол в игре со сборной Англии. Он добавил, что команда испытывает разочарование от итога выступлений на чемпионате.

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«Вся Украина ждала от нас большего. Хотелось бы выйти из группы, у нас был реальный шанс. Но это футбол, я думаю, нам где-то немного не повезло. Но я рад за молодых ребят, которые в таком серьезном матче очень хорошо себя проявили, сыграли прекрасно. Приятно покидать команду, у которой есть будущее», – сказал легендарный форвард, который накануне провел свой последний официальный матч в футболке главной команды страны.

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Ранее «Главред» сообщал, что британские футбольные эксперты тоже выразили свое недоумение, почему арбитр не засчитал очевидный мяч.

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