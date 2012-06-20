Границу Украины на Евро-2012 пересекло 4,5 млн человек

{1-}Государственную границу Украины с начала турнира Евро-2012 пересекло 4 млн 557 тысяч ч и 1,1 млн транспортных средств, что почти на четверть больше показателей прошлого года, пишет Информационный центр «Украина-2012».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с начала Евро-2012, с 5 июня, государственную границу пересекли 4 млн 557 тысяч человек, что на 25% больше чем за аналогичный период в прошлом году. Оформлено почти 1,1 млн транспортных средств, что на 20% больше», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала турнира пограничники оформили на государственной границе почти 800 самолетов с болельщиками Евро-2012, 540 автобусов, 160 поездов и 14,1 тысяч транспортных средств, которыми следовали фаны. В целом, границу перешли 1,2 тысячи организованных групп болельщиков.

В день матчей Украина-Англия и Франция-Швеция в Донецке и Киеве, 19 июня, через государственную границу пропущено 260 тысяч человек и почти 60 тысяч транспортных средств. После игр из Украины улетели сборные команды Англии и Швеции.

В среду, 20 июня, ожидается незначительное увеличение пассажиро-транспортного потока – болельщики из Швеции и Франции будут возвращаться домой после матчей.

По данным службы, за период турнира пограничники помогли 315 болельщикам с билетами попасть на матчи Евро-2012. Граждане имели проблемы с оформлением документов, и в обычных условиях получили бы отказ на въезд в страну. Относительно них приняли отдельные решения, которые позволили въехать в страну.

Задержек в таможенном оформлении участников и болельщиков не зафиксировано. На сегодняшний день граница свободная и пересечь ее можно легко, заявили в Госпогранслужба.

Фото: pvu.gov.ua

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