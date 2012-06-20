Завтра в Украине сохранится жаркая погода до +35

20 июня 2012, 13:10

{1-}Завтра в Украине сохранится жаркая погода. В Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21 градус, днем +29...+31 градус, сообщили в Гидрометцентре.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +27...+32 градуса.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +12...+17 градусов, днем +22...+27 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +16...+18 градусов, днем +30...+32 градуса.

В Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +16...+18 градусов, днем +30...+32 градуса.

В Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +29...+31 градус.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +27...+32 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +28...+33 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +26...+31 градус.

На юге Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +19...+24 градуса, днем +30...+35 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +30...+35 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +21...+23 градуса, днем +30...+32 градуса.

20 июня температура воды в Черном море +20...+25 градусов, в районе Феодосии +16 градусов, в районе Алушты +18 градусов, в Азовском море +25...+26 градусов, в Днепре возле Киева +23 градуса.

фото: obozrevatel.com

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