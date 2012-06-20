Тренер Англии о незасчитанном голе: футбольные боги были на нашей стороне

{1-} Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон на послематчевой пресс-конференции отметил, что матч для английской сборной был чрезвычайно сложным и мог закончиться не в пользу его подопечных. Говоря в целом об игре наставник «трех львов» отметил, что Украине не повезло в этом матче.

Об этом Информационный центр «Украина-2012» сообщает со ссылкой на сайт Sport.ua.

«Думаю, что вашей команде не повезло. Мотивация игроков команды Блохина была очень высокой. В целом я доволен, как сыграла Англия», - отметил Ходжсон.

Однозначно утверждать о не засчитанном голе наставник родоначальников футбола не стал. «Сегодня темп игры настолько быстр, что сложно сказать был гол или нет. Сейчас можно утверждать, что футбольные боги в этот вечер были на нашей стороне», - сказал наставник сборной Англии.

Также Ходжсон выразил свое удовлетворение проведением Евро в Украине и Польше. «Я хотел бы поблагодарить странам организаторам чемпионата за прекрасный прием. Мне понравились Донецк и Киев, особенно поразил стадион «Донбасс Арена». Жаль, что из-за заявления в прессе не приехало много наших болельщиков», - резюмировал Рой Ходжсон.

фото: sport.ua

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