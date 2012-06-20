Во Франции «Аль-Каида» захватила заложников

{1-} В среду, 20 июля, в одном из банков в городе Тулуза на юге Франции неизвестный захватил четырех заложников, передают местные СМИ.

Согласно первым данным, поступающим с места событий, злоумышленник объявил о принадлежности к террористической группировке «Аль-Каида», сообщает ИТАР-ТАСС.

По данным агентства Франс-Пресс, среди захваченных заложников - директор банка. Преступник вооружен и уже произвел один выстрел, сообщили в правоохранительных органах. После этого он потребовал прибытия на место происшествия элитного подразделения французской полиции РЭЙД для ведения переговоров.

Как сообщает телеканал БФМ ТВ, квартал вокруг здания банка оцеплен, однако полицейский спецназ к выполнению операции пока не приступал.

Ранее «Главред» сообщал, что в Тулузе произошла трагедия – араб Мохамед Мерах расстрелял 7 человек – троих военнослужащих, троих учеников местного колледжа и одного преподавателя.

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