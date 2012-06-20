Президент ФИФА потребовал ввести электронную систему фиксации голов

{1-} Президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что незасчитанный судьей Виктором Кашшаи гол Марко Девича в матче Украина - Великобритания, свидетельствует о необходимости введения технологии, автоматически определяющей момент, когда мяч пересекает линию ворот.

Об этом он написал в своем Твиттере, сообщает «Украинская правда»

«После вчерашнего матча #GLT [технология линии ворот] - уже не возможная альтернатива, а необходимость», - написал Блаттер.

Любопытно, что по данным британского издания The Guardian, во время трансляции было 5 минут, в течение которых количество зрителей достигло 18 миллионов. Население Великобритании составляет около 61 миллиона.

Ранее «Главред» сообщал, что британские СМИ не особо восхваляли свою сборную за победу в матче с Украиной. Они заявили, что английская сборная была недостаточно подвижной, а судейская бригада – слепой.

фото: https://twitter.com/#!/SeppBlatter

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