Немецкий меценат вернул паспорта Саши Поповой

{1-}Представители немецкого мецената владельца газеты «Berliner TagesZeitung» Рейко Опитца, который обещал перевезти Сашу Попову в европейскую клинику для реабилитации, передали журналистам Первого национального паспорта побитой девушки, пишет Телекритика.
Как сообщили источники, представители немецкого благодетеля сами обратились к журналистам, чтобы публично вернуть паспорта и опровергнуть информацию матери Поповой о шантаже.
Заместитель генерального директора Национальной телекомпании Украины Александр Пантелеймонов подтвердил эту информацию, уточнив, что документы девушки были переданы журналистам 19 июня около 16:00.
Теперь Первый национальный вернет их родственникам пострадавшей девушки.
Напомним, на прошлой неделе мать Саши Поповой Алла Гудзь заявила, что Рейко Опитц, который обещал устроить ее дочь в европейскую клинику, забрал иностранный и украинский паспорта Александры и за их возвращение требует 24 тысячи евро.
В ответ юристы Рейко Опитца распространили в СМИ письмо, которым опровергли эту информацию, назвали Аллу Гудзь неблагодарной, сообщили о прекращении помощи и пообещали вернуть документы.
Фото: novosti-n.mk.ua
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