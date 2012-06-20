Немецкий меценат вернул паспорта Саши Поповой

{1-}Представители немецкого мецената владельца газеты «Berliner TagesZeitung» Рейко Опитца, который обещал перевезти Сашу Попову в европейскую клинику для реабилитации, передали журналистам Первого национального паспорта побитой девушки, пишет Телекритика.

Как сообщили источники, представители немецкого благодетеля сами обратились к журналистам, чтобы публично вернуть паспорта и опровергнуть информацию матери Поповой о шантаже.

Заместитель генерального директора Национальной телекомпании Украины Александр Пантелеймонов подтвердил эту информацию, уточнив, что документы девушки были переданы журналистам 19 июня около 16:00.

Теперь Первый национальный вернет их родственникам пострадавшей девушки.

Напомним, на прошлой неделе мать Саши Поповой Алла Гудзь заявила, что Рейко Опитц, который обещал устроить ее дочь в европейскую клинику, забрал иностранный и украинский паспорта Александры и за их возвращение требует 24 тысячи евро.

В ответ юристы Рейко Опитца распространили в СМИ письмо, которым опровергли эту информацию, назвали Аллу Гудзь неблагодарной, сообщили о прекращении помощи и пообещали вернуть документы.

Фото: novosti-n.mk.ua

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