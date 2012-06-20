Шевченко уходит из "Динамо" и уезжает из Украины

{1-}Тренер киевского «Динамо» по физической подготовке Винченцо Пинколини сообщил, что Андрей Шевченко покидает Киев, сообщается на сайте «Sport.ua».

«Да, это правда, Шевченко уходит из «Динамо». Он хочет покинуть Украину, чтоб еще один год поиграть за границей, а потом думает заняться тренерской работой, возможно, даже в «Челси». Скорее всего, он продолжит карьеру в США или Канаде. Окончательное решение он примет после Евро. За годы совместной работы в Италии, а потом и в «Динамо», могу сказать, что с Андреем у нас сложились дружеские отношения. Я желаю ему удачи».

Напомним, ранее Шевченко после игры с англичанами немного рассказал о своих планах на будущее.

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"Я сыграю еще один матч за сборную Украины, наверное, это будет товарищеский матч и завершу выступление в национальной команде - пора уступать дорогу молодым", - подчеркнул Шевченко.

Так же он поблагодарил всех болельщиков за поддержку команды в игре сборных Англия Украина.

"Хочу поблагодарить болельщиков здесь в Донецке и по всей Украине, мы хотели сделать им подарок, но, к сожалению не получилось Ребята сделали все, что могли. Спасибо всем за атмосферу, которая окружала сборную на протяжении всего турнира... Лично мне очень приятно, когда трибуны приветствуют тебя, наверное это самый большой подарок в карьере...", - сказал Шевченко.

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Как сообщалось, в матче сборной Украины против сборной Англии наша национальная сборная в драматичном матче проиграла 0:1. По итогам сыгранных матчей Украина в группе D заняла третье место и выбыла из дальнейшей борьбы.

фото ФК «Динамо»

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