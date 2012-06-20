"Канадский каннибал" не признает себя виновным в убийстве с расчленением

{1-}Канадский порноактер-убийца Лука Рокко Маньотта, задержанный в Берлине за жестокое убийство с расчленением, не признает себя виновным по пяти уголовным статьям, в том числе и убийстве первой степени. С таким заявлением на заседании суда в Монреале, продлившемся всего пять минут, выступил адвокат каннибала Пьер Паначчо, сообщает ABC News.

Защитник также попросил провести психиатрическую экспертизу его клиента прежде, чем продолжится дальнейшее арбитражное разбирательство. Решение по этому вопросу будет принято завтра, 21 июня.

Сам порноактер предстал перед судом по видеосвязи из тюрьмы. После заседания к нему обратился адвокат, заявив, что хотел бы обсудить его защиту.

Канадский порноактер-убийца оказался каннибалом и наполовину русским

"Я был бы рад поговорить об этом", - якобы сказал Паначчо. "Хорошо", - ответил ему Маньотта, после чего охрана препроводила его в камеру.

Напомним, 4 июня 29-летний канадский порноактер Лука Маньотта был арестован в Берлине. Маньяка задержали в интернет-кафе на улице Карла Маркса, неподалеку от центра города. 18 июня он, закованный в кандалы, был переправлен в Канаду на военном самолете, поскольку ни одна компания-авиаперевозчик не была заинтересована в его транспортировке.

Между тем канадская полиция заявляет, что расследование до сих пор не закончено: правоохранители пока не могут найти голову жертвы, которой стал 33-летний китайский студент Цзюнь Линь, с которым Маньотта состоял в сексуальной связи. Обезглавленное и четвертованное тело мужчины было найдено в Монреале в чемодане в куче мусора около дома Маньотты.

В свою очередь отрезанные части тела Линя маньяк в качестве "сувениров" отправил в различные государственные учреждения: в штаб-квартире канадской правящей Консервативной партии получили ступню, в офисе Либеральной партии - кисть руки, в две школы в Ванкувере также пришли посылки, содержавшие нечто похожее на человеческие кисть и ступню.

фото: luka-magnotta.com

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