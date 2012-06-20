Болельщики на Крещатике почти перекричали реактивный самолет

Проведение Евро-2012 стало настоящей победой Украины: впервые за годы независимости вся страна сплотилась в единую дружную команду болельщиков. Так считает певица Руслана, которая 19 июня в фан-зоне на Крещатике завершила тур «Болей с лучшими!», организованный «Укртелекомом» в 11 городах Украины.

Начавшаяся в конце апреля акция под названием «Ого-шоу» прошла в Кировограде, Харькове, Черновцах, Ялте, Днепропетровске, Одессе, Полтаве, Запорожье, Донецке и Киеве. «Укртелеком», являясь главным официальным провайдером телекоммуникационных услуг УЕФА, успешно доказал, что связь в современном мире – это искусство новейших коммуникаций, сочетающих технические достижения и живое человеческое общение.

В каждом городе десятки тысяч болельщиков принимали участие в шоу, которое предполагало песенное и танцевальное соревнование команд на центральных площадях с прямым включением интернет-пользователей. Тренерами-волонтерами стали тысячи студентов местных учебных заведений.

Координировать сложное действо было поручено певице Руслане, которой везде удавалось с первой минуты вовлекать всех присутствующих и тех, кто следил за шоу в интернете, в совместный праздник. В конце участники устанавливали рекорды громкости совместным криком: «Гол!».

19 июня «Укртелеком» и Руслана пригласили победившие команды из каждого города в Киев для итогового соревнования. В фан-зоне на Крещатике к ним присоединились более 100 тысяч болельщиков из разных стран. Самое массовое в Украине шоу стало возможным благодаря установленным рекордно большим экранам, позволявшим в любой точке центра столицы наблюдать происходящее на сцене и принимать участие в соревновании.

В кульминационный момент болельщики из всех регионов Украины и иностранные гости прокричали «Гол!», установив абсолютный рекорд массового звука – 119 децибел (для сравнения: 140 децибел – это уровень шума взлета реактивного самолета).

Руслана считает, что главное достижение шоу не в рекордах, а в том, что акцией удалось познакомить и подружить молодежь Украины, подготовить украинских болельщиков к радушному приему гостей из разных стран, сплотить украинское общество. Всем сердцем болея за победу родной команды, украинцы после каждой игры, независимо от результата, вели себя цивилизованно.

Иностранные дипломаты отмечают, что никогда ранее европейский футбольный чемпионат не проходил в столь дружелюбной и доброжелательной атмосфере, которая была создана в том числе и при помощи акции «Болей с лучшими!».

«Укртелекому» и команде украинских артистов удалось превратить всю страну в одну дружную команду, а также доказать, что коммуникации в современном мире – это действительно искусство, способное создавать новые общности людей, быть движущей силой позитивных перемен. «Ого-шоу» в полной мере оправдало свое название.