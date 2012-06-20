На Западной Украине откроют еще один памятник Шухевичу

{1-} Городская община Калуша Ивано-Франковской области собрала более 370 тыс. грн на памятник командиру УПА Роману Шухевичу, который планируют открыть 30 июня.

Об этом со ссылкой на управление культуры Ивано-Франковской ОГА сообщает Укринформ.

«Сбор средств на памятник Шухевичу прекращен. Учитывая средства городского и областного бюджетов, удалось собрать 370 970.60 гривни», - сообщили в облуправлении культуры.

Как сообщил городской голова Калуша Игорь Насалик, памятник планируют открыть 30 июня на площади возле Центра творчества учащейся молодежи.

Памятник отлили львовские скульпторы по проекту местного художника. Монумент планируют привезти 25-26 июня и установить с помощью 25-тонного крана.

На открытие памятнику Роману Шухевичу в Калуше ожидают сына Главнокомандующего — Главного командира УНСО, Героя Украины Юрия Шухевича, внука Проводника ОУН Степана Бандеру и исполнителя роли Романа Шухевича в художественном фильме «Непокоренный» Григория Гладия.

Ранее «Главред» сообщал, что в Здолбунове Ровенской области 24 августа, в День независимости, будет открыт памятник лидеру ОУН Степану Бандере.

фото: ukrinform.ua

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