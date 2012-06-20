В Украине объявлено штормовое предупреждение

{1-} Украинский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в большинстве регионов Украины на ближайшие несколько дней.

«21 июня в западных, а ночью и в восточных и южных областях местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. 21-23 июня в большинстве районов южной части и центральных областей будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность», - говорится в сообщении Украинского гидрометцентра, опубликованном на сайте МЧС.

Ранее «Главред» сообщал, что во время бури 10 июня под Киевом потерпел крушение самолет с парашютистами, погибли 5 человек, еще 15 попали в больницу.

Также напомним, 20 июня в Украине сохранится жаркая погода. В Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21 градус, днем +29...+31 градус.

На юге Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +19...+24 градуса, днем +30...+35 градусов.

фото: cxid.info

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