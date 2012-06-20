Скандальный арбитр Кашшаи больше не будет судить матчи Евро-2012

Главный арбитр матча Англия-Украина, венгр Виктор Кашшаи не будет работать на матчах плей-офф Евро- 2012.

Как Украине не засчитали гол: СМОТРИТЕ ВИДЕО

На пресс-конференции в среду в Варшаве старший офицер УЕФА по делам судейства Пьерлуиджи Коллина объявил имена 4 из 12 арбитров, которые покидают турнир после группового этапа, сообщает «Интерфакс-Украина».

Помимо Кашшаи, в этот список вошли голландец Бьорн Кейперс, судивший матч Украина-Франция, испанец Карлос Веласко Карбальо, работавший на матче открытия Евро-2012 Польша-Греция и немецкий рефери Вольфганг Штарк.

Как Украина вылетела с Евро-2012:, ФОТО, ВИДЕО, ОБЗОР МАТЧА

Ранее «Главред» сообщал, что в мачте сборных Англии и Украины, в котором наша команда проиграла 0:1, арбитр Виктор Кашшаи ошибся, когда не увидел гол, забитый Марко Девичем.

Новости по теме:

Блохин вошел в ТОП-10 самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2012

Британские СМИ назвали английскую сборную стоячей, а судью - слепым

Шевченко: арбитр должен был увидеть гол

Британские эксперты не понимают, почему не засчитали гол Девича

Украинские фанаты "расстреляли" венгерского судью

Блохин: однозначно был гол