В Польше найден мертвым фанат из Ирландии

{1-} В Польше найден мертвым ирландский болельщик Джеймс Нолан, который накануне пропал без вести.
Об этом со ссылкой на польский телеканал TVN24 передает УНИАН.
Тело фаната было найдено на дне реки в польском городе Быдгощ.
«Предварительная идентификация свидетельствует, что тело принадлежит 21-летнему ирландцу. Сходятся его приметы, элементы одежды и найденные при нем документы», – отмечает телеканал.
По данным местной полиции, на теле мужчины не было обнаружено признаков насильственной смерти.
Как известно, Джеймс Нолан исчез недалеко от Старого рынка в городе Быдгощ. Около часа ночи с субботы на воскресенье он отлучился от группы и не вернулся в гостиницу.
фото: doneck-mvs.gov.ua
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