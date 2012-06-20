В Польше найден мертвым фанат из Ирландии

{1-} В Польше найден мертвым ирландский болельщик Джеймс Нолан, который накануне пропал без вести.

Об этом со ссылкой на польский телеканал TVN24 передает УНИАН.

Тело фаната было найдено на дне реки в польском городе Быдгощ.

«Предварительная идентификация свидетельствует, что тело принадлежит 21-летнему ирландцу. Сходятся его приметы, элементы одежды и найденные при нем документы», – отмечает телеканал.

По данным местной полиции, на теле мужчины не было обнаружено признаков насильственной смерти.

Как известно, Джеймс Нолан исчез недалеко от Старого рынка в городе Быдгощ. Около часа ночи с субботы на воскресенье он отлучился от группы и не вернулся в гостиницу.

фото: doneck-mvs.gov.ua

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