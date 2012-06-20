Даже Коллина признал, что судья не засчитал чистый гол, забитый Украиной

20 июня 2012, 15:38

{1-} Старший офицер УЕФА по делам судейства Пьерлуиджи Коллина признал, что бригада арбитров во главе с венгром Виктором Кашшаи допустила ошибку во время матча Евро-2012 Англия-Украина, не засчитав го (ВИДЕО), забитый украинцами в середине второго тайма.

«На Евро-2012 впервые появились дополнительные ассистенты рефери (за воротами – Ред.) - это эксперимент, который проводит УЕФА. Статистика показала, что они 16 раз сделали свой вклад в принятие правильных решений. На матче Англия-Украина, к сожалению, было неправильное решение. Мяч был забит в ворота, прошел на 50 см за линию ворот – это правда. Это была человеческая ошибка. Это единственная ошибка на тысячу матчей», - сказал он на пресс-конференции в Варшаве, сообщает «Интерфакс-Украина».

Коллина отметил, что эта ошибка стала первой за три года проведения эксперимента с дополнительными ассистентами арбитра.

При этом старший офицер УЕФА по делам судейства отказался комментировать вопрос о внедрении электронной системы фиксации взятия ворот в футболе, сославшись на то, что данный вопрос не в компетенции комитета арбитров УЕФА.

В целом Коллина доволен работой арбитров на Евро-2012. «12 арбитров, которые были выбраны на Евро-2012, – одни из наилучших среди европейских рефери. После 24 матчей мы счастливы и удовлетворены их выступлением», - подчеркнул он.

Ранее «Главред» сообщал, что на 63-й минуте матча Англия-Украина, при счете 1:0 в пользу британцев, нападающий хозяев турнира Артем Милевский вывел на ударную позицию своего партнера Марко Девича, который мастерски разобрался с защитником, пробил, и мяч от вратаря англичан Джо Харта полетел в ворота. Защитник сборной Англии Джон Терри выбил летевший в цель мяч, но, как показал видеоповтор, уже из-за линии ворот. Венгерский арбитр Виктор Кашшаи принял решение о том, что взятия ворот не было.

В итоге, сборная Украины проиграла матч Англии со счетом 0:1 и выбыла из борьбы на домашнем чемпионате Европы.

фото: ukraine2012.gov.ua

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