Блохин вошел в ТОП-10 самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2012

{1-} Названы самые высокооплачиваемые тренеры национальных сборных на Евро-2012. Лучшим среди них стал наставник сборной России, нидерландский специалист Дик Адвокат.
Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Украина».
Голландский тренер российской сборной получал 7 миллионов евро в год, что в 15 раз больше зарплаты тренера сборной Греции Фернанду Сантуша, который победил россиян в решающем матче за выход в четвертьфинал, и в 35 раз больше, чем у Михала Билека, под руководством которого команда Чехии заняла первое место в группе А.
В первую тройку вошел тренер сборной Италии Чезаре Пранделли – 3 миллиона евро и главный тренер сборной Германии Иоахим Лев 2,5 миллиона евро.
Рейтинг зарплат тренеров сборных Евро-2012:
1. Россия: Дик Адвокат – 7 млн евро
2. Италия: Чезаре Пранделли – 3 млн евро
3. Германия: Йоахим Лев – 2,5 млн евро
4. Англия: Рой Ходжсон – 2 млн евро
5. Нидерланды: Берт ван Марвейк – 1,8 млн евро
6. Ирландия: Джованни Трапаттони – 1,5 млн евро
7. Испания: Висенте дель Боске – 1,5 млн евро
8. Португалия: Паулу Бенту – 1,5 млн евро
9. Франция: Лоран Блан – 1,2 млн евро
10. Украина: Олег Блохин – 600 тыс. евро
11. Греция: Фернанду Сантуш – 500 тыс. евро
12. Швеция: Эрик Хамрен – 400 тыс. евро
13. Дания: Мортен Ольсен – 390 тыс. евро
14. Польша: Францишек Смуда – 300 тыс. евро
15. Чехия: Михал Билек – 200 тыс. евро
16. Хорватия: Славен Билич – 160 тыс. евро
Фото: УЕФА
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