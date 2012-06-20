Блохин вошел в ТОП-10 самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2012

{1-} Названы самые высокооплачиваемые тренеры национальных сборных на Евро-2012. Лучшим среди них стал наставник сборной России, нидерландский специалист Дик Адвокат.

Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Украина».

Голландский тренер российской сборной получал 7 миллионов евро в год, что в 15 раз больше зарплаты тренера сборной Греции Фернанду Сантуша, который победил россиян в решающем матче за выход в четвертьфинал, и в 35 раз больше, чем у Михала Билека, под руководством которого команда Чехии заняла первое место в группе А.

В первую тройку вошел тренер сборной Италии Чезаре Пранделли – 3 миллиона евро и главный тренер сборной Германии Иоахим Лев 2,5 миллиона евро.

Рейтинг зарплат тренеров сборных Евро-2012:

1. Россия: Дик Адвокат – 7 млн евро

2. Италия: Чезаре Пранделли – 3 млн евро

3. Германия: Йоахим Лев – 2,5 млн евро

4. Англия: Рой Ходжсон – 2 млн евро

5. Нидерланды: Берт ван Марвейк – 1,8 млн евро

6. Ирландия: Джованни Трапаттони – 1,5 млн евро

7. Испания: Висенте дель Боске – 1,5 млн евро

8. Португалия: Паулу Бенту – 1,5 млн евро

9. Франция: Лоран Блан – 1,2 млн евро

10. Украина: Олег Блохин – 600 тыс. евро

11. Греция: Фернанду Сантуш – 500 тыс. евро

12. Швеция: Эрик Хамрен – 400 тыс. евро

13. Дания: Мортен Ольсен – 390 тыс. евро

14. Польша: Францишек Смуда – 300 тыс. евро

15. Чехия: Михал Билек – 200 тыс. евро

16. Хорватия: Славен Билич – 160 тыс. евро

Фото: УЕФА

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