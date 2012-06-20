Экс-генсек НОК Геращенко "спекулировал" билетами в пьяном виде

{1-} Член комиссии по расследованию инцидента с продажей билетов на Олимпиаду в Лондоне Ольга Жуковская заявила, что бывший генсек НОК Украины Владимир Геращенко не имел права вести переговоры о возможности перепродажи билетов, а при переговорах был в нетрезвом виде.

«Проблема в том, что он вел переговоры на тему, о которой не имел права общаться… а тем более, в пьяном виде», - цитирует Жуковскую Интерфакс-Украина.

Ранее «Главред» сообщалось, что в СМИ появилась информация о том, Геращенко намеревался продать на «черном рынке» билеты на Олимпийские игры 2012 года в Лондоне. Он якобы в одной из лондонских гостиниц сказал журналисту, представившемуся перекупщиком, что распространяет билеты среди украинских болельщиков, тренеров и официальных лиц, однако затем у него должно остаться еще до 100 билетов, которые он намерен продать. Сам чиновник впоследствии заявил, что никогда не планировал продавать билеты в Великобритании.

Скандал с билетами на Олимпиаду: главные подробности

В конце мая исполком НОК принят отставку Генсека Геращенко.

фото: noc-ukr.org

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