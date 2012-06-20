Умер известный актер Вячеслав Баранов

{1-} В Москве 20 июня на 54 году жизни умер актер Вячеслав Баранов.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Среди известных работ актера – роли в фильмах «Тимур и его команда», «Карнавал», «Плюмбум, или Опасная игра», «Лиловый шар», «Гостья из будущего» и «Батальоны просят огня».

Баранов много работал как актер дубляжа и озвучки. Его голосом, в частности, говорил Голлум в русскоязычной версии экранизации «Властелина колец». Кроме того, актер принимал участие в озвучке картин «Мстители», «Девушка с татуировкой дракона», «Железный человек», фильмов о Гарри Поттере, и мультфильмов серии «Шрек».

Список фильмов, в дубляже которых был занят Баранов, включает 470 наименований.

Будущий актер родился в Кишиневе, 5 сентября 1958 года. Сниматься в кино начал, еще будучи школьником.

В 1979 году окончил ВГИК (курс Татьяны Лиозновой и Льва Кулиджанова).

До самой смерти актер преимущественно работал в дубляже. Особенно известен мастерским озвучиванием Голлума в трилогии Питера Джексона «Властелин Колец».

Фото: kinopoisk.ru

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