Названы имена арбитров, которые будут судить четвертьфиналы Евро

{1-} В среду, 20 июня, УЕФА назвал имена арбитров, которые будут судить четвертьфинальные матчи Евро-2012. Список огласил конференции глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина.

Матч на Национальном стадионе в Варшаве между сборными Чехии и Португалии (21 июня) рассудит англичанин Ховард Уэбб. Встречу немецких и греческих футболистов в Гданьске (22 июня) проведет Дамир Скомина из Словении, сообщает ИТАР-ТАСС.

В Украине во время игры Испания-Франция (23 июня) на поле выйдет судья из Италии Никола Риццоли, а 24 июня противостояние английской и итальянской сборных будет контролировать португалец Педру Проэнса.

Все четвертьфинальные встречи Евро-2012 будут начинаться в 21:45 по Киеву.

Ранее «Главред» сообщал, что Коллина объявил имена 4 из 12 арбитров, которые покидают турнир после группового этапа. Помимо скандального Виктора Кашшаи, в этот список вошли голландец Бьорн Кейперс, судивший матч Украина-Франция, испанец Карлос Веласко Карбальо, работавший на матче открытия Евро-2012 Польша-Греция и немецкий рефери Вольфганг Штарк.

фото: ukraine2012.gov.ua

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