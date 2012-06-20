Нардепы о скандальном арбитре: он матч отработал за кэш

{1-} Отечественные нардепы возмущены судейством Виктора Кашшаи во время матча сборных Англии и Украины, который не засчитал гол Марко Девича в ворота британцев. Нардепы считают, что рефери был куплен и отсудил матч за «кэш», сообщает «Сегодня».

Лидер объединенной оппозиции Арсений Яценюк, обсуждавший партийные дела с главой фракцией Николаем Мартыненко, на вопрос о футболе откликнулся без заминки: «Я был очень расстроен. Слова, которые у меня вызвало решение арбитра, не засчитавшего наш гол, я бы охарактеризовал как «непереборний український фольклор».

«Не понимаю, почему в футболе до сих пор не введена электронная система фиксации гола, посетовал Яценюк. – В теннисе она действует уже очень давно, и в футболе ее введение — это вопрос не завтрашнего, а вчерашнего дня! Такое впечатление, что это специально делается, чтобы иметь люфт для судейской коррупции. Судья стоял на линии и не мог видеть гол только в одном случае — если он слепой. Но он же не слепой! Так что мы не проиграли. Результат на табло неправомерен, и очень плохо, что в футболе нет ни систем фиксации гола, ни схемы оспаривания результата, ни жесткой ответственности судьи».

«У этого судьи фамилия, наверное, не Кашшаи, а Кэшшеи, — он за кэш этот матч отработал», — рассерженно ответил регионал Юрий Колоцей (в прошлом — футбольный комментатор).

Регионал Михаил Чечетов философски заметил: «Да, у нас отобрали гол. Но будем откровенны: сборная Украины играла на пределе сил, а сборная Англии играла на ничью и в любой момент могла прибавить. Пока класс нашей сборной уступает даже классу наших лучших клубов, и с этим надо что-то делать».

Ранее «Главред» сообщал, что сообщал, что на 63-й минуте матча Англия-Украина, при счете 1:0 в пользу британцев, нападающий хозяев турнира Артем Милевский вывел на ударную позицию своего партнера Марко Девича, который мастерски разобрался с защитником, пробил, и мяч от вратаря англичан Джо Харта полетел в ворота. Защитник сборной Англии Джон Терри выбил летевший в цель мяч, но, как показал видеоповтор, уже из-за линии воро (ВИДЕО). Венгерский арбитр Виктор Кашшаи принял решение о том, что взятия ворот не было.

В итоге, сборная Украины проиграла матч Англии со счетом 0:1 и выбыла из борьбы на домашнем чемпионате Европы.

фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

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