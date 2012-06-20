Букмекеры назвали главного фаворита Евро-2012

{1-} Букмекерская контора William Hill открыла прием ставок на матчи четвертьфинала Евро-2012, Выше оценивается вероятность выхода в полуфинал Евро по футболу немецкой, испанской, итальянской и португальской команд.

Первой пройдет встреча сборных Португалии и Чехии 21 июня, коэффициент для победы Португалии у букмекера William Hill равняется 1.73 (56%), для победы Чехии 5.50 (16%), для ничейного результата 3.30 (28%). На бирже ставок Betfair шансы победы Португалии оцениваются коэффициентом 1.78, шансы победы Чехии коэффициентом 5.70, шансы ничьей в этом матче – коэффициентом 3.70, сообщает «Рейтинг букмекеров».

Второй состоится встреча Германии и Греции 22 июня, здесь наибольшая разница в коэффициентах для разных исходов, William Hill предлагает 1.33 (73%) для победы Германии, 10.00 (8%) для победы Греции и 4.80 (19%) для ничейного результата. На бирже ставок Betfair предлагается коэффициент 1.37 для победы Германии, 11.00 для победы Греции, 5.40 для ничьей.

Третьей пройдет игра команд Испании и Франции 23 июня, в этой встрече William Hill оценил вероятность победы первой команды коэффициентом 1.80 (54%), шансы победы второй команды – коэффициентом 4.80 (18%), вероятность ничейного результата – коэффициентом 3.30 (28%). Традиционно выше коэфф-ты на бирже ставок Betfair, для победы Испании – 1.90, для победы Франции – 4.90, для ничейного результата матча – 3.60.

Что касается встречи сборных Англии и Италии, здесь букмекер William Hill не видит явного фаворита. Минимальным перевесом в шансах обладает сборная Италии, для ее победы коэффициент 2.62 (36%), для победы команды Англии – 2.75 (34%), для ничьей – 3.10 (30%). На бирже ставок Betfair вероятность победы Италии оценивается коэффициентом 2.82, шансы победы Англии – коэфф-том 3.00, шансы ничейного результата – коэфф-том 3.15.

Напомним, что встречи четвертьфинала Евро-2012 начинаются в 21.45 по Киеву. В Украине первый и третий матчи транслирует телеканал «Украина», вторую и четвертую игру – «Первый национальный». В России официальную трансляцию матчей Чемпионата Европы по футболу обеспечивают «Первый канал», «Россия 1» и «Спорт 1».

Ранее «Главред» сообщал, что за день до начала Евро букмекеры опубликовали свои прогнозы на победителя турнира. William Hill считала, что лучшие шансы на победу в Евро-2012 – у сборных Испании и Германии, которые играли в финале предыдущего чемпионата.

фото: bettingguide.org.uk

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