Букмекеры назвали главного фаворита Евро-2012

20 июня 2012, 18:22

{1-}  Букмекерская контора William Hill открыла прием ставок на матчи четвертьфинала Евро-2012, Выше оценивается вероятность выхода в полуфинал Евро по футболу немецкой, испанской, итальянской и португальской команд.

Первой пройдет встреча сборных Португалии и Чехии 21 июня, коэффициент для победы Португалии у букмекера William Hill равняется 1.73 (56%), для победы Чехии 5.50 (16%), для ничейного результата 3.30 (28%). На бирже ставок Betfair шансы победы Португалии оцениваются коэффициентом 1.78, шансы победы Чехии коэффициентом 5.70, шансы ничьей в этом матче – коэффициентом 3.70, сообщает «Рейтинг букмекеров».

Второй состоится встреча Германии и Греции 22 июня, здесь наибольшая разница в коэффициентах для разных исходов, William Hill предлагает 1.33 (73%) для победы Германии, 10.00 (8%) для победы Греции и 4.80 (19%) для ничейного результата. На бирже ставок Betfair предлагается коэффициент 1.37 для победы Германии, 11.00 для победы Греции, 5.40 для ничьей.

Третьей пройдет игра команд Испании и Франции 23 июня, в этой встрече William Hill оценил вероятность победы первой команды коэффициентом 1.80 (54%), шансы победы второй команды – коэффициентом 4.80 (18%), вероятность ничейного результата – коэффициентом 3.30 (28%). Традиционно выше коэфф-ты на бирже ставок Betfair, для победы Испании – 1.90, для победы Франции – 4.90, для ничейного результата матча – 3.60.

Что касается встречи сборных Англии и Италии, здесь букмекер William Hill не видит явного фаворита. Минимальным перевесом в шансах обладает сборная Италии, для ее победы коэффициент 2.62 (36%), для победы команды Англии – 2.75 (34%), для ничьей – 3.10 (30%). На бирже ставок Betfair вероятность победы Италии оценивается коэффициентом 2.82, шансы победы Англии – коэфф-том 3.00, шансы ничейного результата – коэфф-том 3.15.

Напомним, что встречи четвертьфинала Евро-2012 начинаются в 21.45 по Киеву. В Украине первый и третий матчи транслирует телеканал «Украина», вторую и четвертую игру – «Первый национальный». В России официальную трансляцию матчей Чемпионата Европы по футболу обеспечивают «Первый канал», «Россия 1» и «Спорт 1».

Ранее «Главред» сообщал, что  за день до начала Евро букмекеры опубликовали свои прогнозы на победителя турнира. William Hill считала, что лучшие шансы на победу в Евро-2012 – у сборных Испании и Германии, которые играли в финале предыдущего чемпионата.

фото: bettingguide.org.uk

Новости по теме:

Названы имена арбитров, которые будут судить четвертьфиналы Евро

Прогноз букмекеров на Евро-2012: шансы Украины невысоки

Евро-2012: из «группы смерти» вышли Германия и Португалия

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных Видео
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять