Опубликовано фото и видео скотского быдла из Ровно

В Сети появились снимки уникального шотландского скота, именуемого по-польски «быдло скотское», который привезли в Ровенский зоопарк. Диковинного зверя из породы домашних парнокопытных привезли из Вроцлава еще месяц тому назад.

«450-килограммового быка польские коллеги окрестили Громом», — рассказал директор зоопарка Олег Павлюк изданию ОГО.

«Он еще совсем молодой – один год. А жить такие животные могут до 30 лет. В настоящий момент он еще не половозрелый. Впрочем, уже будем искать ему пару», - говорит директор зверинца.

До момента выхода на публику животное в одиночестве отбывало карантин в закрытом помещении. Таковы требования ветеринарной службы. Теперь рогатому предоставили больше свободы. Бычок сможет пастись в открытом вольеру зоопарке.

«Вообще-то эти животные могут круглогодично жить без какого либо искусственного приюта, — отметил завсектора Ровенского зоопарка Андрей Трохимчук. — Ведь в Шотландии они живут там, где другие коровы не выживут. Сейчас он немного лысоват. Ведь на зиму они отращивают длиннющую шерсть и выдерживают даже самые суровые морозы. Она даже позволяет им не накапливать подкожный жир».

Терпеть лишения «быдлу» в Ровенском зоопарке не придется. Ему выделят отдельный вольер с накрытием, и регулярно будут кормить сеном и зерном. Правда, зерна бычку перепадет меньше — его желудку больше по вкусу пришлись трава и сено.

фото, видео: media.ogo.ua

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