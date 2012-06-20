В Луганске за жестокое убийство жены милиционер получил год тюрьмы

{1-} В Луганской области за убийство жены суд приговорил бывшего милиционера к 1 году и 3 месяцам лишения свободы.

Убитая также была сотрудником милиции, передает УНИАН.

По данным пресс-службы МВД, экспертиза признала, что подсудимый во время убийства находился в состоянии аффекта. И это стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Суд признал, что действия мужчины угрожали жизни и здоровью его ребенка, которого он оставил на проезжей части после совершения убийства жены.

«Пока точно не могу сказать, кто будет подавать апелляцию на такое мягкое решение суда, местная прокуратура Красного Луча или областная. Но апелляция будет однозначно», - заявил представитель пресс-службы МВД.

По данным местных СМИ, большую часть срока подсудимый уже отбыл в СИЗО во время досудебного следствия и судебного процесса. На свободу он может выйти уже через несколько месяцев.

Напомним, 22 июля 2011 года 27-летний капитан милиции в состоянии алкогольного опьянения совершил жестокое убийство собственной 24-летней жены – старшего лейтенанта милиции, которая находилась в декретном отпуске по воспитанию ребенка.

Мужчина был задержан при попытке сбежать из города, при этом он сначала взял ребенка с собой, но потом оставил его на обочине трассы.

фото: ГУ МВД Украины в Киеве

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