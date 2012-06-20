Фанаты из Швеции и Нидерландов поблагодарили Украину

{1-} Болельщики из Швеции и Нидерландов, которые приезжали поддержать свои команды во время Евро-2012 в украинских городах, признались в любви к Харькову и Киеву.

Об этом сообщает «Корреспондент».

В киевской фан-зоне 19 июня в секторе скандинавов появился шведский флаг с надписью «Спасибо тебе, Киев» (Thank U Kyiv).

Аналогичным образом выразили свою признательность Харькову и голландские болельщики, гостившие на время Евро-2012 в этом городе. Можно было увидеть плакаты с надписью «Дякую, Харків».

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Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в последнем матче группового этапа Евро-2012 Швеция одержала красивую победу над французами со счетом 2:0. До этого шведы уступили украинцам 1:2 и сборной Англии 3:2.

Швеция, как и Украина, не вышла в плей-офф, однако обе команды показали достойную игру.

Отметим, что 19 июня английские фанаты устроили в Донецке шуточное шествие с гробом, чтобы показать нелепость страшилок журналистов BBC и Sky перед Евро-2012, которые рассказали в своих сюжетах о расизме в Украине.

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Телеканалы утверждали, что поездка в Украину может обернуться для болельщиков плачевно, и они могут вернуться на родину в гробу.

В целом с начала Евро-2012 Украину посетили более миллиона болельщиков.

Фото: Корреспондент

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