Блохин останется во главе сборной Украины

{1-} Олег Блохин останется главным тренером сборной Украины и после Евро-2012 - как минимум до 2014-го года.

Об этом заявил глава Федерации футбола Украины Григорий Суркис, передает ТСН.

По его словам, контракт тренера действителен еще два года, независимо от того, кто станет новым главой федерации. Как известно, Суркис эту должность покидает осенью, и участвовать в следующих выборах не собирается.

Григорий Суркис также поделился информацией о гонорарах игроков сборной за матчи Евро-2012.

В самом начале федерация пообещала футболистам 500 тысяч евро спонсорских денег за победу в матче группового турнира. Однако после волевой победы украинцев над шведами изменила свое решение.

«Поскольку это была волевая победа, то гонорар будет не 500 тысяч, а миллион евро», - пообещал Суркис.

Фото: УЕФА

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