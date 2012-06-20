УЕФА отказалась наказывать судью за ошибки в матче Англия-Украина

{1-} УЕФА не будет наказывать венгерского арбитра Виктора Кашшаи за ошибки в судействе матча сборных Украины и Англии на Евро-2012.

Об этом сообщил представитель УЕФА Томас Джордано, передает zn.ua.

Как известно, венгерский судья не засчитал важнейший гол, забитый сборной Украины в меатче с Англией во время матча в Донецке 19 июня.

Как Украине не засчитали гол в матче с Англией: СМОТРИТЕ ВИДЕО

«Не будет никаких последствий, кроме оценки судьи и его ассистентов, которая, очевидно, была бы не такой, если бы они не допустили этой ошибки», подчеркнул представитель УЕФА.

УЕФА по результатам каждого из матчей оценивает работу судей по десятибалльной шкале, на основании которых определяется их рейтинг, который может меняться в зависимости от того, насколько хорошо они выполняют свою работу.

«Одна ошибка в одном матче не является мотивом (для снижения рейтинга), только в случае нескольких показателей плохой работы во время нескольких матчей», — отметил Джордано.

Как Украина вылетала с Евро-2012: ФОТО, ВИДЕО, ОБЗОР МАТЧА

Представитель УЕФА также подчеркнул, что футболисты во время матчей часто допускают различные ошибки, отметив, что никто за это их не наказывает санкциями.

Представитель УЕФА также заверил, что никто не будет пересчитывать баллы сборной Украины, которая по результатам вчерашнего матча с Англией выбыла из борьбы за выход в четвертьфинал Евро-2012.

«Вообще, что касается результата игры, то ничего не меняется. Решение арбитра является окончательным», - сказал он.

Джордано назвал незасчитанный гол украинцев «фактической ошибкой, которая не касалась нарушений правил игры», отметив, что «решения такого типа нельзя изменить».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, председатель судейской комиссии УЕФА Пьер Луиджи Коллина признал, что бригада судей во главе с Кашшаем ошиблась, когда не засчитала гол украинцев в ворота Англии на 63 минуте матча.

Групповой этап Евро-2012: САМЫЕ ЯРКИЕ ФОТО И ВИДЕО

Сборная Украины, которой для выхода из группы Евро-2012 необходимо было выигрывать у сборной Англии, проиграла со счетом 1:0.

Новости по теме:

Групповой турнир Евро-2012: самые яркие кадры

Нефарт, проигрыш Украины и вылет с Евро-2012

Названы имена арбитров, которые будут судить четвертьфиналы Евро

Скандальный арбитр Кашшаи больше не будет судить матчи Евро-2012