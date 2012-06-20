Выход Англии в плей-офф не отменил бойкот правительства страны

Британское правительство продолжит бойкот Евро-2012 в Украине и не будет приезжать на матч Англия-Италия 24 июня.

Об этом со ссылкой на пресс-службу британского Кабмина передает газета The Independent.

«Британское правительство собирается бойкотировать в четвертьфинал, в котором играет Англия, из-за обеспокоенности ситуацией с правами человека», - сообщили в пресс-службе.

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По словам спикера премьер-министра, министры обеспокоены избирательностью правосудия.

«Это отображает напряженный график министров накануне Олимпийских игр и выборочного правосудия в Украине», - заявил он.

Отвечая на вопрос, будет ли применен бойкот и к финалу, который состоится в Киеве, если английская команда к нему дойдет, спикер ответил: «Давайте посмотрим, как мы продвинемся в воскресенье. Никакого решения нет».

Фото: tyzhden.ua

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