Платини выступил против видеофиксации голов

{1-} Президент УЕФА Мишель Платини выступил против электронной технологии, которая автоматически будет определять момент взятия ворот .

Об этом сообщает Радио «Свобода».

В УЕФА признали, что судьи ошиблись во время вчерашнего матча Украина-Англия на Евро-2012, когда не засчитали гол в ворота англичан, забитый Марко Девичем.

Как известно, президент ФИФА Йозеф Блаттер после этого случая написал в своем Твиттере: «После вчерашнего матча технология линии ворот (GLT) уже не возможная альтернатива, а необходимость».

При этом глава УЕФА, француз Мишель Платини высказал другое мнение. По его словам, технология линии ворот не является проблемой, однако проблемным может стать ее введение, ведь после этого потребуется технология определения игры рукой, положения вне игры и тому подобное.

«Так можно зайти далеко и без конца. Это потом никогда не остановишь. Это проблема, которой я и боюсь», – подчеркнул Платини после жалоб на работу арбитров.

Он считает, что в первую очередь нужно добиваться «однородности решений судей на поле» и максимальной стандартизации их действий.

фото: mignews.com.ua

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