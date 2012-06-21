Австралийский суд оштрафовал Apple на 2,2 миллиона за некорректную рекламу

{1-}Суд Австралии формально оштрафовал компанию Apple на 2,25 миллиона долларов за некорректную рекламу нового iPad, которая, по мнению регулятора в области защиты прав потребителей, вводила в заблуждение покупателей, передает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

По сообщениям СМИ, продажи iPad третьего поколения начались в середине марта в десяти странах: США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Австралии и других. Одним из нововведений стала поддержка в ряде модификаций устройства сотовых сетей LTE (4G), возможности которых существенно превосходят сети третьего поколения. В то же время используемый в новом iPad сотовый чип поддерживает лишь частоты, которые применяют операторы в США и Канаде, тогда как в других странах, включая Австралию, LTE-функциональность недоступна, хотя в рекламе поддержка 4G все равно указывалась.

В конце марта Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (Australian Competition and Consumer Commission, ACCC) объявила, что намерена судиться с Apple так, как компания ввела в заблуждение пользователей своей рекламой.

Так в начале июня Apple согласилась выплатить штраф в размере примерно 2,25 миллиона долларов для прекращения этого дела, однако, несмотря на согласие компании, для урегулирования дела была необходима также санкция судьи.

После возникновения претензий к рекламе нового iPad компания Apple в Австралии вынуждена была изменить маркетинговую политику, разослать письма с объяснениями пользователям, которые уже приобрели новое устройство, предложив им вернуть деньги, если претензии сохранятся.

После того, как по стопам ACCC решили пойти регуляторы ряда европейских стран, Apple отказалась от обозначения "4G" в рекламных материалах нового iPad, заменив его на "Cellular".

Новости по теме:

Google грозит почти 4-х миллиардный штраф



В США разгорается война Apple и Google



Apple представила новый iPad



Apple побила рекорд по количеству приложений для iPhone, iPod и iPad



Apple стал самым дорогим в мире брендом



.