В порту Сан-Франциско произошел крупный пожар

В порту Сан-Франциско возник крупный пожар. Десятки спасателей пытаются потушить огонь. Почти сразу ему была присвоена третья категория сложности. Всех людей эвакуировали на безопасное расстояние, территория оцеплена полицией. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщают Вести.ру.

Известно, что возгорание началось во время работ по реконструкции причала — объект готовили к регате, которая должна пройти в следующем году.

Напомним, в Германии в результате пожара более 180 человек были эвакуированы с прогулочного судна, которое следовало по Рейну маршрутом Амстердам-Страсбург.

Как сообщили в полиции, при заходе в порт германского Крефельда (федеральная земля Северный Рейн- Вестфалия) на борту произошло возгорание.

Пожар произошел в машинном отделении из-за неисправного кабеля. Несмотря на то, что помещение было задымлено, членам команды удалось погасить огонь еще до прибытия пожарной бригады. Всего на судне находились 154 пассажира и 34 члена команды. Никто серьезно не пострадал.

Фото: видео: vesti.ru

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