Глава Oracle купил на Гавайях "ананасовый остров"

{1-}Миллиардер Ларри Эллисон, глава одной из крупнейших софтверных компаний мира Oracle Corp, купил шестой по размеру островов на Гавайях - Ланаи, передает BBC.

В прошлом большую часть острова занимали самые большие в мире ананасовые плантации, и Ланаи, бывший мировым лидером по производству этого фрукта, стал также известен как "Ананасовый остров". В наши дни здесь еще встречаются ананасовые поля.

По данным журнала Forbes Эллисон считается шестым самым богатым человеком в мире с состоянием $36 млрд. Он купил 98% острова у компании Castle & Cooke, принадлежащей другому американскому миллиардеру - Дэвиду Мердоку.

Сумма сделки не раскрывается, однако, по некоторым данным, остров мог обойтись Эллисону в $500-600 млн.

Площадь острова Ланаи составляет 365 кв. км. Глава Microsoft Билл Гейтс отпраздновал свадьбу в 1994 году именно на этом острове.

Между тем, Дэвид Мердок сохранит за собой дом на острове Ланаи и право построить на нем ветровую электростанцию.

фото:americaonline.ru

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