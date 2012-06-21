В Полтаве загорелось общежитие: 110 человек эвакуированы

{1-}В Полтаве, 20 июня, в 22.20 на седьмом этаже девятиэтажного здания общежития Полтавского института последипломного педагогического образования произошло возгорание пластиковой отделки стены коридора.

Как сообщает пресс-служба МЧС, возгорание произошло вследствие замыкания электропроводки в электрораспределительном щите.

В 23.50 усилиями девяти отделений Государственной пожарной охраны пожар ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

Из-за сильного задымления с шестого по девятый этажи выведены на улицу 110 человек, из них 9 человек - с помощью автолестницы. Огнем повреждено около 25 кв м пластикового отделки стены.

Устанавливается причина замыкания электропроводки.

Напомним, 17 июня, в жилом доме Киева произошел пожар. Как выяснилось, возгорание возникло на уровне третьего этажа и постепенно распространилось на выше расположенные этажи, на площадь 80 кв. м. Огонь распространялся через утеплитель фасада дома, который находился за керамическими плитками – отделкой фасада.

Предварительнаяпричина пожара – возгорание бытового мусора от неосторожного обращения с огнем при курении.

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