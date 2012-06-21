Украина не будет подавать апелляцию на судейство матча с Англией

Президент футбольной Федерации Григорий Суркис заявил, что Украина не будет подавать апелляцию на решение венгерского судьи Виктора Кашшаи, который не засчитал гол в матче третьего тура группового турнира Евро-2012 с Англией (0:1).



Об этом сказал в интервью телеканалу «1+1», сообщает ТСН.



Как сообщал Главред, ранее Суркис заявлял, что Олег Блохин останется тренером, и будет готовить команду к отборочному турниру ЧМ-2014.

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Суркис также подчеркнул, что он оставляет свой пост и не будет баллотироваться на него в дальнейшем.

Напомним, представитель УЕФА Томас Джордано заявил, что УЕФА не будет наказывать венгерского арбитра Виктора Кашшаи за ошибки в судействе матча сборных Украина-Англия.

«Не будет никаких последствий, кроме оценки судьи и его ассистентов, которая, очевидно, была бы не такой, если бы они не допустили этой ошибки», подчеркнул представитель УЕФА.

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УЕФА по результатам каждого из матчей оценивает работу судей по десятибалльной шкале, на основании которых определяется их рейтинг, который может меняться в зависимости от того, насколько хорошо они выполняют свою работу.

Как сообщалось, в матче Украина-Англии наша национальная сборная в решающем матче проиграла 0:1.



Видео: youtube.com

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