Сборная Украины получит вдвое больший гонорар за Евро-2012

{1-} Президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис рассказал о гонорарах игрокам сборной Украины за матчи Евро-2012.
Как известно, изначально ФФУ пообещала футболистам 500 тысяч евро за победу в матче группового турнира, однако после волевой победы украинцев над шведами решение было изменено, сообщает ТСН.
«Поскольку это была волевая победа, то гонорар будет не 500 тысяч, а миллион евро», - заявил Григорий Суркис.
Всем федерациям, чьи сборные играют на Евро-2012, УЕФА выплачивает по 8 миллионо евро. За каждую победу в группе — еще миллион, за ничью — 500 тысяч. Также предусмотрены дополнительные выплаты и за выход в 1/4, 1/2 и финал, а также за победу на турнире.
Напомним, как сообщал «Главред», 11 июня в матчах первого тура группового турнира сборная Украины в Киеве обыграла Швецию со счетом 2:1.
Также напомним, что президент Федерации рассказал о дальнейшей судьбе главного тренера нашей сборной Олега Блохина после окончания Евро-2012.
фото ffu.org.ua
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