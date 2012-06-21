Сборная Украины получит вдвое больший гонорар за Евро-2012

{1-} Президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис рассказал о гонорарах игрокам сборной Украины за матчи Евро-2012.

Как известно, изначально ФФУ пообещала футболистам 500 тысяч евро за победу в матче группового турнира, однако после волевой победы украинцев над шведами решение было изменено, сообщает ТСН.

«Поскольку это была волевая победа, то гонорар будет не 500 тысяч, а миллион евро», - заявил Григорий Суркис.

Всем федерациям, чьи сборные играют на Евро-2012, УЕФА выплачивает по 8 миллионо евро. За каждую победу в группе — еще миллион, за ничью — 500 тысяч. Также предусмотрены дополнительные выплаты и за выход в 1/4, 1/2 и финал, а также за победу на турнире.

Напомним, как сообщал «Главред», 11 июня в матчах первого тура группового турнира сборная Украины в Киеве обыграла Швецию со счетом 2:1.

Также напомним, что президент Федерации рассказал о дальнейшей судьбе главного тренера нашей сборной Олега Блохина после окончания Евро-2012.

фото ffu.org.ua

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