Журналист признался в подготовке покушения на губернатора Донетчины

{1-}В донецкой областной прокуратуре утверждают, что журналист интернет-издания "Коррдон" Максим Касьянов чистосердечно признался в подготовке покушения на губернатора Донетчины Андрея Шишацкого, пишет Украинская правда.

Как сообщила руководитель пресс-службы облпрокуратури Яна Соболевская, в прокуратуре есть заявление, в котором Касьянов сознается в подготовке покушения на Шишацкого. Прокуратура проводит проверку фактов, изложенных в заявлении Касьянова.

Между тем, сам Касьянов заявил, что написал признание под давлением следователя.

По его словам, он оформил признание в виде заявления в прокуратуру о явке с повинной.

Однако прокуратура утверждает, что это заявление нельзя считать явкой с повинной, поскольку речь идет о преступлении в условиях неочевидности.

Как сообщалось, 20 июня Касьянов рассказал, что во время попытки снять на видео автомобиль главы Донецкой областной государственной администрации Андрея Шишацкого на него напала охрана губернатора.

По его словам, он хотел зафиксировать, как губернатор заезжает на парковку и как оплачивает ее.

Вместе с этим, руководитель пресс-службы Донецкой обладминистрации Римма Филь опровергла факт нападения.

Касьянова доставили в Ворошиловский районный отдел милиции Донецка.

Он написал заявление о насильническом препятствовании его журналистской деятельности.

фото: operkor.wordpress.com

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