На суд по делу Оксаны Макар не пришел адвокат Катеринчук

{1-} В четверг, 21 июня, на заседание николаевского суда по делу Оксаны Макар не пришел один из адвокатов потерпевшей стороны Николай Катеринчук. Интересы матери Оксаны Татьяны Суровицкой представляют два других ее адвоката Виктор Василюк и Александр Скоробогатов, сообщают Novosti-N

Это заседание, как и предыдущее, проходит в закрытом режиме, так как заслушиваются показания подсудимых, которые имеют интимный характер.

Как сообщают СМИ, в суд уже привезли всех троих подсудимых: Евгения Краснощека, Артема Погосяна и Максима Присяжнюка.

Напомним, ранее адвокаты говорили, что сегодня в суде будут слушаться показания Максима Присяжнюка.

Как сообщалось, 19 июня, во время заседания суда подсудимые подрались между собой. Евгений Краснощек два раза ударил Погосяна — в шею и ухо.

Фото: incidents.com.ua

Новости по теме:

Мать Оксаны Макар рассказала, почему подрались убийцы ее дочери



Суд по делу Оксаны Макар «закрыли»: что будет с приговором



Убийцы Оксаны Макар подрались в суде







