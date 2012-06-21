На суд по делу Оксаны Макар не пришел адвокат Катеринчук

{1-} В четверг, 21 июня, на заседание николаевского суда по делу Оксаны Макар не пришел один из адвокатов потерпевшей стороны Николай Катеринчук. Интересы матери Оксаны Татьяны Суровицкой представляют два других ее адвоката Виктор Василюк и Александр Скоробогатов, сообщают Novosti-N
Это заседание, как и предыдущее, проходит в закрытом режиме, так как заслушиваются показания подсудимых, которые имеют интимный характер.
Как сообщают СМИ, в суд уже привезли всех троих подсудимых: Евгения Краснощека, Артема Погосяна и Максима Присяжнюка.
Напомним, ранее адвокаты говорили, что сегодня в суде будут слушаться показания Максима Присяжнюка.
Как сообщалось, 19 июня, во время заседания суда подсудимые подрались между собой. Евгений Краснощек два раза ударил Погосяна — в шею и ухо.
Фото: incidents.com.ua
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