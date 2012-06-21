У берегов Австралии терпит бедствие судно с 200 мигрантами

{1-}У берегов Австралии терпит бедствие судно, на борту которого находятся около 200 мигрантов.

Об этом сообщают местные власти, пишет Интерфакс-Украина.

Сигнал о бедствии был подан, когда судно находилось относительно недалеко от австралийского острова Рождества.

Напомним, 17 июня, в Германии более 180 человек эвакуированы с прогулочного судна, которое следовало по Рейну маршрутом Амстердам-Страсбург.

Пожар произошел в машинном отделении из-за неисправного кабеля. Несмотря на то, что помещение было задымлено, членам команды удалось погасить огонь еще до прибытия пожарной бригады. Всего на судне находились 154 пассажира и 34 члена команды. Никто серьезно не пострадал.

фото:nr2.ru

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