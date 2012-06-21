Чехия-Португалия: анонс первого четвертьфинала Евро-2012

{1-} Евро-2012 выходит на финальную стадию - начинаются матчи плей-офф. 21 июня состоится первый четвертьфинал, который примет Варшава, на стадионе "Народовый" в 21:45 английский арбитр Ховард Уэбб даст стартовый свисток в матче Чехия-Португалия.

Отметим, что прямую трансляцию поединка в Украине будут вести ТРК "Украина" и ТК "Футбол".

Сборная Португалии – единственная команда на турнире, которая в каждом матче играла в одинаковом составе. При этом нет никаких причин думать, что наставник команды Паулу Бенту поменяет стартовый состав.

Изменения в составе португальцев станут для специалистов большой неожиданностью, и шансов на это немного: повреждения Бруну Алвеша и Рауля Мейрелеша не настолько серьезны, чтобы помешать им выйти на поле.

Чехия, в свою очередь, также не имеет предпосылок для изменений в составе: только возвращение капитана команды Томаша Росицки может внести коррективы в планы Михала Билека.

Накануне Росицки провел тренировку вместе с партнерами, и вполне может выйти на поле в основном составе. Если состояние здоровья помешает ему это сделать, то в основе будет играть его сменщик Даниэль Коларж.

Евро-2012: из «группы смерти» вышли Германия и Португалия

Ориентировочные составы:

Чехия: Чех – Селассие, Сивок, Кадлец, Лимберски – Хюбшман, Плашил – Йирачек, Росицки, Пиларж – Барош

Португалия: Руй Патрисиу – Жоау Перейра, Пепе, Бруну Алвеш, Фабиу Коэнтрау – Велозу, Жоау Моутиньо, Рауль Мейрелеш – Нани, Поштига, Роналду

Дисквалифицированных и травмированных нет

Под вопросом: Росицки – Бруну Алвеш, Рауль Мейрелеш

Предматчевые заявления:

Михал Билек, главный тренер сборной Чехии: «Сборная Португалии действует очень компактно и сбалансировано. Очень опасен Криштиану Роналду, но это не единственное оружие соперника. Мы готовимся не ко встрече с Роналду, а к дуэли со всей командой».

Паулу Бенту, наставник сборной Португалии: «Мы хорошо готовы к матчу и уверены в себе. При должной мотивации мы сумеем решить задачу выхода в полуфинал».

Жоау Моутиньо, полузащитник сборной Португалии: «Совершенно точно можно сказать, что нам придется очень тяжело, ведь соперник находится в хорошем расположении духа. Это сильная команда, которая не будет испытывать проблем с мотивацией. Они действуют организованно и умеют контратаковать».

Вацлав Пиларж, полузащитник сборной Чехии: «После матча с Россией мы все были расстроены. Мы не играли так, как хотели. Тем не менее, в двух следующих встречах мы сумели продемонстрировать уровень нашей команды не только на поле, но и за его пределами. Мы остались единым целым и победили в следующих поединках. Так что имеем право гордиться этим».

Петр Йирачек, полузащитник сборной Чехии: «Португалия – один из фаворитов турнира. В ее составе собраны классные и известные футболисты, но, мне кажется, они могут нас недооценить. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы добиться успеха».

История и факты:

История противостояния команд состоит всего лишь из двух матчей – сборные по одному разу побеждали соперника, соотношение мячей – 2:2.

- после развала Чехословакии сыграла против Португалии только в рамках Евро;

- в 1/4 финала чемпионата Европы 1996 года Чехия победила 1:0, а в 2008 проиграла в группе 1:2.

Отметим, что букмекеры оценили шансы на чистую победу Чехии в матче огромным коэффициентом - 5,82. За угаданную ничью коэффициент составит 3,59, а победа Португалии принесет лишь 162 гривны на каждую поставленную сотню.

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