Чехия-Португалия: анонс первого четвертьфинала Евро-2012

21 июня 2012, 11:06

{1-} Евро-2012 выходит на финальную стадию - начинаются матчи плей-офф. 21 июня состоится первый четвертьфинал, который примет Варшава, на стадионе "Народовый" в 21:45 английский арбитр Ховард Уэбб  даст стартовый свисток в матче Чехия-Португалия.  

Отметим, что прямую трансляцию поединка в Украине будут вести ТРК "Украина" и ТК "Футбол".

Сборная Португалии – единственная команда на турнире, которая в каждом матче играла в одинаковом составе. При этом нет никаких причин думать, что наставник команды Паулу Бенту поменяет стартовый состав.

Изменения в составе португальцев станут для специалистов большой неожиданностью, и шансов на это немного: повреждения Бруну Алвеша и Рауля Мейрелеша не настолько серьезны, чтобы помешать им выйти на поле.

Чехия, в свою очередь, также не имеет предпосылок для изменений в составе: только возвращение капитана команды Томаша Росицки может внести коррективы в планы Михала Билека.

Накануне Росицки провел тренировку вместе с партнерами, и вполне может выйти на поле в основном составе. Если состояние здоровья помешает ему это сделать, то в основе будет играть его сменщик Даниэль Коларж.

Евро-2012: из «группы смерти» вышли Германия и Португалия

Ориентировочные составы:

Чехия: Чех – Селассие, Сивок, Кадлец, Лимберски – Хюбшман, Плашил – Йирачек, Росицки, Пиларж – Барош

Португалия: Руй Патрисиу – Жоау Перейра, Пепе, Бруну Алвеш, Фабиу Коэнтрау – Велозу, Жоау Моутиньо, Рауль Мейрелеш – Нани, Поштига, Роналду

Дисквалифицированных и травмированных нет

Под вопросом: Росицки – Бруну Алвеш, Рауль Мейрелеш

Предматчевые заявления:

Михал Билек, главный тренер сборной Чехии: «Сборная Португалии действует очень компактно и сбалансировано. Очень опасен Криштиану Роналду, но это не единственное оружие соперника. Мы готовимся не ко встрече с Роналду, а к дуэли со всей командой».

Паулу Бенту, наставник сборной Португалии: «Мы хорошо готовы к матчу и уверены в себе. При должной мотивации мы сумеем решить задачу выхода в полуфинал».

Жоау Моутиньо, полузащитник сборной Португалии: «Совершенно точно можно сказать, что нам придется очень тяжело, ведь соперник находится в хорошем расположении духа. Это сильная команда, которая не будет испытывать проблем с мотивацией. Они действуют организованно и умеют контратаковать».

Вацлав Пиларж, полузащитник сборной Чехии: «После матча с Россией мы все были расстроены. Мы не играли так, как хотели. Тем не менее, в двух следующих встречах мы сумели продемонстрировать уровень нашей команды не только на поле, но и за его пределами. Мы остались единым целым и победили в следующих поединках. Так что имеем право гордиться этим».

Петр Йирачек, полузащитник сборной Чехии: «Португалия – один из фаворитов турнира. В ее составе собраны классные и известные футболисты, но, мне кажется, они могут нас недооценить. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы добиться успеха».

История и факты:

История противостояния команд состоит всего лишь из двух матчей – сборные по одному разу побеждали соперника, соотношение мячей – 2:2.

- после развала Чехословакии сыграла против Португалии только в рамках Евро; 

- в 1/4 финала чемпионата Европы 1996 года Чехия победила 1:0, а в 2008 проиграла в группе 1:2.

Отметим, что букмекеры оценили шансы на чистую победу Чехии в матче огромным коэффициентом - 5,82. За угаданную ничью коэффициент составит 3,59, а победа Португалии принесет лишь 162 гривны на каждую поставленную сотню.

Новости по теме:

Групповой турнир Евро-2012: самые яркие кадры

Депутаты рассказали, за кого болеют после вылета Украины с Евро-2012

УЕФА не будет наказывать судью за ошибки в матче Англия-Украина

Букмекеры назвали главного фаворита Евро-2012

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных Видео
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять