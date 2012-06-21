Группа «ненавижу Кашшаи» в Facebook собрала уже 32 тысячи

В социальной сети Facebook была создана страничка под названием «Viktor Kassai dislike» - «Не люблю Виктора Кашшаи», которая посвящена главному арбитру скандального матча Англия-Украина на Евро-2012.

На страничку уже подписались более 32 тысяч человек, передает «Интерфакс-Украина».

Это сообщество было создано в ноябре 2011 года, когда Кашшаи работал на матче плей-офф отборочного турнира Евро-2012 Эстония-Ирландия (0:4), в котором были удалены двое эстонских игроков и назначен пенальти в ворота сборной Эстонии.

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После игры арбитра обвиняли в предвзятом судействе в пользу ирландской команды, которой якобы решили возместить непопадание на ЧМ-2010 из-за гола француза Тьерри Анри, забитого в отборочном матче на чемпионат в ЮАР с помощью игры рукой.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, сборная Украины 19 июня проиграла Англии в последнем туре группового этапа Евро-2012 со счетом 0:1 и выбыла из борьбы на домашнем чемпионате Европы.

На 63-й минуте матча при счете 1:0 в пользу англичан нападающий украинской команды Артем Милевский вывел на ударную позицию своего партнера Марко Девича, который разобрался с защитником, пробил, и мяч от вратаря англичан Джо Харта полетел в ворота.

Защитник сборной Англии Джон Терри в падении выбил летевший в цель мяч, но, как показал видеоповтор, уже из-за линии ворот. Венгерский арбитр встречи Виктор Кашшаи принял решение о том, что взятия ворот не было.

Отметим, что в Facebook также есть страничка, посвященная одиозному английскому арбитру Ховарду Уэббу, который 21 июня рассудит матч Чехия-Португалия. Однако англичанин безнадежно отстает по количеству «лайков».

Уэбб стал весьма «популярной» личностью в Польше после матча Евро-2008 между Австрией и Польшей, когда назначил пенальти в ворота поляков на последних минутах матча.

После этого в Польше поднялась волна возмущения в адрес этого рефери, сопровождавшаяся даже угрозами лично ему и его семье. В Англии же его нередко обвиняют в симпатиях к клубу «Манчестер Юнайтед».

Фото: news.intv.ua

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