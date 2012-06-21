Названы предварительные причины разрушения дома в Луцке

{1-}Ривненский нацуниверситет водного хозяйства и природопользования предоставил Луцкому горсовету заключение о причинах разрушения жилого дома, пишет УНИАН.

Как отмечается в выводах экспертов, «разрушение части дома вызвано потерей несущей способности межоконного простенка первого этажа (на это указывает характер и порядок падения конструкций)».

В выводах также отмечается, что «техническое состояние строительных конструкций квартир между первым и вторым подъездами – аварийное (дальнейшая их эксплуатация не допускается). Чтобы предотвратить аварийную ситуацию в других частях дома, рекомендуется срочно выполнить усиление межоконных простенков внешней несущей стены первого этажа».

Луцкий городской голова Николай Романюк уже дал поручение с 21 июня начать работы по укреплению межоконных простенков внешней несущей стены, чтобы предотвратить аварийную ситуацию в других частях дома.

Напомним, 10 июня в Луцке обрушились стены жилого дома. Обрушение произошло в пятиэтажном жилом доме на ул. Ровенской, 109, (1971 года постройки). погибли два человека.

"Между первым и вторым подъездами произошло внезапное разрушение несущих конструкций с первого по пятый этажи. Вследствие обрушения, разрушено 8 квартир. 1 житель пострадал, судьба 2 - неизвестна. Подразделения МинЧС спасли 18 человек, проводится разбор завалов".

фото: МЧС

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