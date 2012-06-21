В Индонезии военный самолет рухнул на жилой квартал: есть погибшие

{1-}21 июня, днем самолет марки Fokker индонезийских ВВС упал на жилые кварталы Джакарты, сообщает lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

По предварительной информации, на борту самолета, выполнявшего учебно-тренировочный полет, было семь человек. По всей видимости, все они погибли. Сколько жертв авиакатастрофы на земле, пока не сообщается. Известно лишь, что к месту крушения уже прибыли пожарные и медики.

По утверждению очевидцев, огнем объяты минимум восемь домов.

Напомним, 9 мая Sukhoi SuperJet-100 номер 97004 с пассажирами на борту разбился в Индонезии в ходе второго демонстрационного полета. На борту находились 45 человек. Лайнер врезался в склон горы Салак на высоте 1,6 километра в труднодоступной местности.

фото: thejakartapost.com

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