В «Газпроме» предложили выслать Аршавина из России

{1-} Заместитель главы правления «Газпрома» Валерий Голубев предложить выслать из России капитана сборной Андрея Аршавина.

Причиной такого предложения послужили высказывания футболиста после матча Россия-Греция на Евро-2012, сообщает РИА «Новости».

«Разве может гражданин России так относиться к чести своей страны», - заявил Голубев, комментируя фразу Аршавина «если мы не оправдали ваши ожидания, то это ваши проблемы», которая прозвучала в разговоре с болельщиками сразу после матча в холле варшавской гостиницы.

Отметим, что фраза Аршавина была адресована депутату Госдумы Антону Белякову, находившемуся среди болельщиков.

Депутат настойчиво пытался добиться от футболиста слов раскаяния за поражение команды.

Впоследствии Беляков описал инцидент в своем ЖЖ. По словам Белякова, после матча резкие высказывания он услышал не только от Аршавина, но и от других игроков сборной России, в частности от Юрия Жиркова.

Фразу Аршавина депутат назвал «плевком в лицо всей стране», несмотря на то, что она была адресована лично ему.

После поражения сборной России от греков многие российские СМИ вышли с критическими статьями о команде, но дальше всех пошла газета «Московский комсомолец», которая выпустила номер с передовицей: «Уроды!!!».

Напомним, как сообщал «Главред», в последнем матче группового этапа Евро-2012 сборная России проиграла Греции со счетом 0:1 и вылетела из турнира.

Также напомним, что перед началом Евро-2012 и особенно после стартового матча с чехами, сборную России безоговорочно называли фаворитом группы А.

фото: arsenal.taba.ru

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