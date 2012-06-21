Футболка с ироничной надписью о Донецке стала хитом продаж Евро-2012

{1-}Среди болельщиков Евро-2012 в Украине огромной популярностью пользуется футболка с ироничной надписью о Донецке. В Интернете уже дискуссируют о том, улучшил - или ухудшил - такой сувенир имидж города.

Донецкий Дизайнер Диана Берг сделала футболку с надписью: "Теперь мне ничего не страшно, я был в Донецке" специально к чемпионату, сообщает Немецкая волна.

По ее словам, она и сама удивлена таким ажиотажем. "Спрос - это удивительная и непредсказуемая вещь, - сказала Диана. - Сейчас ко мне поступают заказы из России и даже из Германии".

Все началось с того, что Диана решила придумать сувенир, имеющий прямое отношение к родному городу. "Просто написать слово "Донецк" на футболке мне показалось банальным. Хотелось чего-нибудь необычного, может быть, даже немного двусмысленного и ироничного, ведь о нашем городе рассказывают столько ужасов", - говорит Диана.

Вот она и решила показать, что жители Донецка могут творчески подойти даже к негативным стереотипам. "Мы воспринимаем их с юмором, и эта футболка-сувенир - прямое тому доказательство",- говорит дизайнер. По ее словами, увидев эту надпись, человек, который в свое время, может быть, побоялся поехать в Донецк, наверняка улыбнется.

По словам одного из фанов американца Джеральда, такую футболку ему подарил друг из Донецка, - признался он. "И я могу подтвердить: в Донецке совсем не страшно. Даже наоборот, иностранцам здесь все рады! Мы много гуляли по городу, везде было спокойно и чувствовалось, что люди хотят нам помочь".



Один из жителей Донецка Виталий купил сразу 20 футболок - по заказу партнеров по бизнесу из России и Германии. Впрочем, сам Виталий к такому сувениру относится скептически: "Действительно, надпись - двусмысленная, поэтому неудивительно, что она нравится не всем жителям города".

Футболка с оригинальной надписью уже стала темой дискуссий в Сети. Ее противники уверяют, что такой сувенир только усилит предвзятое отношение к Донецку и его жителям. А сторонникам эта идея нравится.

фото: dw.de

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