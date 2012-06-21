На Евро-2012 сборная Украины заработала 10 миллионов

{1-} Сборная Украины за участие в Евро-2012 заработала для национальной Федерации футбола 10 миллионов евро.

Об этом сообщает ukraine2012.gov.ua.

Эти средства УЕФА перечислит на счета ФФУ. Отметим, что 10 миллионов – чуть более пяти процентов от 196 миллионов евро премиальных, которые выделены на всех участников Евро-2012.

Средства УЕФА украинцы заработали следующим образом: 8 миллионов – бонус для каждой сборной, участвующей в турнире. Еще миллион – за победу над сборной Швеции, еще миллион – за третье место в группе D.

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При этом сумма премиальных могла быть большей, но ничью, а с ней и 500 тысяч евро не позволила получить ошибка венгерской бригады арбитров, которая не засчитала гол Марко Девича в ворота англичан.

Напомним, что кроме финансовой награды на групповом этапе, УЕФА платит по два миллиона евро участникам четвертьфиналов, по три – полуфиналистам, по четыре с половиной – командам-финалистам.

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Победитель Евро-2012 дополнительно получит 7,5 миллиона евро. Таким образом, общий заработок победителя может составить 23,5 миллиона.

Как сообщал «Главред» ранее, президент ФФУ Григорий Суркис рассказал о решении удвоить премиальные футболистам сборной Украины и о решении по тренерской карьере Олега Блохина в национальной команде.

Фото: ukraine2012.gov.ua

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